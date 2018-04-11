Медведев попрощался с депутатами

Медведев рассказал, чем займется новое правительство

Премьер-министр Дмитрий Медведев , отчитавшийся в среду перед Госдумой за проделанную работу, подтвердил, что уйдет в отставку вместе со своим кабинетом. Но из его слов совсем не следовало, что после инаугурации Владимира Путина он не вернется обратно. Однозначно Дмитрий Медведев обещал только одно — до 7 мая он не станет определять параметры налоговой реформы и заниматься ускорением экономического роста выше среднемирового уровня.

В среду 11 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался перед Госдумой шестой раз подряд. По форме глава правительства подводил итог своей работы за весь этот период, а не за год работы, как он это делал обычно.

Главная новость его выступления свелась к тому, что 7 мая правительство все же уйдет в плановую, связанную с инаугурацией президента Владимира Путина отставку.

В остальном о будущем премьер говорил не слишком охотно и довольно туманно, сосредоточившись на былых заслугах.

Медведев признал, что все шесть лет для правительства оказались «трудным периодом». Общий вывод по итогам работы: «мы не просто выжили, мы начали развиваться, как бы нам не мешали извне». Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, «эти шесть лет были также периодом избавления от иллюзий, скажем прямо — иллюзий о наших партнерах».

За время своего полуторачасового выступления Дмитрий Медведев вспомнил несколько задач, которые решало его правительство. Среди них оказалась сформированная правительством «стабильная макроэкономическая среда без повышения налоговой нагрузки». Рост ВВП за шесть лет составил 5%. По итогам прошлого года рост составил 1,5%. Сейчас экономика менее зависима от внешних условий и может развиваться даже при низких ценах на нефть, уверен премьер.

Так же среди успехов были названо и улучшение позиции России в рейтинге Doing Business на 85 позиций. «Теперь мы рядом с Японией» — сказал Дмитрий Медведев.

Рост рождаемости тоже попал в перечень шестилетних успехов правительства. За премьерство Медведева родились 11,3 млн детей, что на 2,6 млн детей больше, чем за предыдущую шестилетку. Численность населения выросла на 3,8 млн человек. А продолжительность жизни побила рекорд и составила «почти 73 года».

Кроме того, Россия сохраняет лидирующие позиции и в экспорте вооружения. В 2012 году этот объем составлял $14 млрд, последующие годы не опускался ниже $15 млрд Даже на фоне санкций портфель заказов ВПК РФ не был меньше $45 млрд

Экспорт продовольствия оказался даже выше экспорта вооружения. В 2017 году объем продаж на внешних рынках оценивается в $20 млрд При этом «в ТЭКе нам удается удерживать лидирующие позиции: 1-е место по экспорту газа, второе — по нефти, третье — по углю».

Еще заслугами правительства оказались освоение Арктики, возвращение Крыма и Севастополя. Кроме того, «мы подготовили и отлично провели летнюю Универсиаду, Кубок Конфедераций, но главное — зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду», сказал Дмитрий Медведев.

Судя по выступлению, не очень хорошо удалось исполнить только майские указы президента от 2012 года.

При этом «зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели», заверил премьер. А сроки отчета о создании 25 млн высокотехнологичных рабочих мест пока еще не наступили — итоги будут подведены только в 2020 году.

Поскольку отчет оказался не годовой, а шестилетний, то выступление иногда напоминало дайджест прежних докладов Дмитрия Медведева. При этом премьер не всегда придерживался одного стиля изложения. В большинстве случаев Дмитрий Медведев привычно говорил о том, что правительство продолжит заниматься той или иной темой. Да и весь доклад о прошлом, по его словам, оказался «не просто рассказом о том, что было сделано, это еще и, если хотите, отчет о будущем. Новый состав правительства продолжит те масштабные проекты, которые мы вместе с вами осуществляли все эти шесть лет».

Единственное, что Дмитрий Медведев категорично отказался делать до 7 мая — принимать решение по налогам. По его словам, решения, касающиеся налоговых ставок, должны будут приниматься новым составом правительства.

«Никаких предварительных решений на сей счет не существует», — отрезал он.

Но в отношении НДФЛ Дмитрий Медведев отметил, что «никогда не говорил, что в нашей стране невозможна прогрессивная шкала».

«Наверное, как и в других странах, элементы такого налогообложения возможны, но это надо самым внимательным образом просчитывать», — говорил он.

Другая тема, от которой Дмитрий Медведев столь же категорично отказался в пользу нового правительства, касалась вопроса о его готовности изменить макроэкономическую политику в пользу обеспечения экономического роста. Ответ премьер-министра оказался лаконичен:

«За это все будет отвечать новое правительство Российской Федерации».