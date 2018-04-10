Мэй назвала «очевидными» свои чувства от выписки Юлии Скрипаль из больницы

"В общем-то, очевидно, что я приветствую тот факт, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы, я и желаю ее всего наилучшего во время поправки, и я хотела бы сказать большое спасибо всему персоналу больницы в Солсбери, который так хорошо позаботился о состоянии ее и ее отца", — сказала Мэй.

Таким образом она ответила на вопрос журналистов о чувствах от выписки Скрипаль из больницы.

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что для нее дело с отравлением закончится отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.