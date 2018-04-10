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Мэй назвала «очевидными» свои чувства от выписки Юлии Скрипаль из больницы
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Мэй назвала «очевидными» свои чувства от выписки Юлии Скрипаль из больницы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Frank Augstein/AP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделилась своими чувствами после выписки из больницы дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая вместе с отцом была отравлена в Солсбери, передает The Guardian.
"В общем-то, очевидно, что я приветствую тот факт, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы, я и желаю ее всего наилучшего во время поправки, и я хотела бы сказать большое спасибо всему персоналу больницы в Солсбери, который так хорошо позаботился о состоянии ее и ее отца", — сказала Мэй.
Таким образом она ответила на вопрос журналистов о чувствах от выписки Скрипаль из больницы.
Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что для нее дело с отравлением закончится отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
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