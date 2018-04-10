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Сирия официально пригласила ОЗХО посетить Думу для расследования «химатаки»
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Сирия официально пригласила ОЗХО посетить Думу для расследования «химатаки» 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. МИД СИРИИ НАПРАВИЛ ОЗХО ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ПОСЕТИТЬ ГОРОД ДУМА ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХИМАТАКЕ — АГЕНТСТВО САНА
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