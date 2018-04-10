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Шохин: Россию хотят превратить в страну-изгоя
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Россию хотят превратить в страну-изгоя, заявил Шохин 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Последние обвинения в адрес РФ, связанные с химическим оружием, имеют своей целью превратить ее в страну-изгоя, в этом свете недооценивать санкции очень опасно, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Все-таки любая попытка изолировать Россию экономически и политически, сюжеты, связанные с химическим оружием — будь то Скрипали или Сирия, показывают, что дело не ограничивается только экономической изоляцией, есть желание превратить Россию в страну-изгоя. Северная Корея в последнее время выглядит в глазах американского Белого дома и конгресса посимпатичнее, чем Россия", — сказал Шохин журналистам в кулуарах XIX Апрельской международной научной конференции, которую проводит Высшая школа экономики.
"Мы должны иметь в виду, что санкционные режимы могут быть серьезными и продолжительными. И поэтому отмахиваться, как это многие делали раньше, начиная с 2014 года, — вещь очень опасная", — добавил глава РСПП.
США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, в том числе "Русала" и En+, контролируемых Олегом Дерипаской. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдалось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Во вторник по большинству бумаг наблюдается коррекционный рост, однако рубль с утра продолжил ослабляться.
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