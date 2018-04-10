Шохин: Россию хотят превратить в страну-изгоя

Россию хотят превратить в страну-изгоя, заявил Шохин

"Все-таки любая попытка изолировать Россию экономически и политически, сюжеты, связанные с химическим оружием — будь то Скрипали или Сирия, показывают, что дело не ограничивается только экономической изоляцией, есть желание превратить Россию в страну-изгоя. Северная Корея в последнее время выглядит в глазах американского Белого дома и конгресса посимпатичнее, чем Россия", — сказал Шохин журналистам в кулуарах XIX Апрельской международной научной конференции, которую проводит Высшая школа экономики.

"Мы должны иметь в виду, что санкционные режимы могут быть серьезными и продолжительными. И поэтому отмахиваться, как это многие делали раньше, начиная с 2014 года, — вещь очень опасная", — добавил глава РСПП.