Трамп сообщил о предварительных датах встречи с Ким Чен Ыном 

Переговоры президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут состояться в мае — июне. Об этом сообщило агентство France Presse.
#BREAKING President Trump says talks with North Korea's Kim in 'May or early June' — AFP news agency (@AFP) 9 апреля 2018 г.
"Президент Трамп заявил, что переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдут в мае или начале июня", — говорится в сообщении.
Американский президент заявил, что рассчитывает договориться о денуклеаризации Корейского полуострова.