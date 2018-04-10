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Путин рассказал о разработке уникального оружия
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Путин рассказал о разработке уникального оружия 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" принимали участие в создании новых образцов российского стратегического оружия, у которого нет аналогов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об образцах оружия президент рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию.
"В их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации", — сказал Путин, выступая на торжественном мероприятии в Курчатовском институте, приуроченном к 75-летию центра.
По словам главы государства, такого оружия сегодня нет ни у одной страны мира.
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