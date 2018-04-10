РФ призвала направить экспертов ОЗХО для расследования инцидента в Сирии

Российская сторона призывает технический секретариат Организации по запрещению химического оружия ОЗХО направить экспертов для расследования обстоятельств химической атаки в Сирии

"В связи с резким обострением ситуации Россия призывает техсекретариат ОЗХО срочно направить в САР экспертов Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) для выяснения всех обстоятельств инцидента в городе Дума ", — говорится в пресс-релизе российского представительства при ОЗХО.

Российская сторона, в свою очередь, готова предоставить всю необходимую помощь, чтобы обеспечить нормальную работу специалистов. Также с предложением немедленно начать расследование выступил Дамаск

"Сирийская Арабская Республика 10 апреля официально передала в технический секретариат ОЗХО предложение по немедленному началу расследованию инцидента с возможным применением химического оружия в Думе 7 апреля и направлению на место экспертов организации", — добавили в российском представительстве при ОЗХО.

Как ранее отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров , ответа от Организации пока не было.

При этом Лавров также подчеркнул, что «подтвердить сам факт применения химических веществ пока не получается. Представители Сирийского общества Красного полумесяца, а также российские представители соответствующих служб были на месте предполагаемого инцидента в Думе и не обнаружили там каких— либо следов применения химических веществ».