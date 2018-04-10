Ещё
РФ призвала направить экспертов ОЗХО для расследования инцидента в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ призвала направить экспертов ОЗХО для расследования инцидента в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российская сторона призывает технический секретариат Организации по запрещению химического оружия ОЗХО направить экспертов для расследования обстоятельств химической атаки в Сирии.
"В связи с резким обострением ситуации Россия призывает техсекретариат ОЗХО срочно направить в САР экспертов Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) для выяснения всех обстоятельств инцидента в городе Дума", — говорится в пресс-релизе российского представительства при ОЗХО.
Российская сторона, в свою очередь, готова предоставить всю необходимую помощь, чтобы обеспечить нормальную работу специалистов. Также с предложением немедленно начать расследование выступил Дамаск.
"Сирийская Арабская Республика 10 апреля официально передала в технический секретариат ОЗХО предложение по немедленному началу расследованию инцидента с возможным применением химического оружия в Думе 7 апреля и направлению на место экспертов организации", — добавили в российском представительстве при ОЗХО.
Как ранее отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ответа от Организации пока не было.
При этом Лавров также подчеркнул, что «подтвердить сам факт применения химических веществ пока не получается. Представители Сирийского общества Красного полумесяца, а также российские представители соответствующих служб были на месте предполагаемого инцидента в Думе и не обнаружили там каких— либо следов применения химических веществ».
Ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски» заявили 7 апреля, что в городе Дума неподалеку от Дамаска было применено химическое оружие, в том числе хлор. МИД РФ назвал подобные заявления информационным вбросом.
Российская Газета: последние новости
Владимир Путин призвал повысить финансирование науки в полтора раза Песков отметил неконструктивную позицию США по химатаке в Сирии В Ялте сменилось руководство
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне253
Эрдоган раскритиковал Лаврова42
Меркель анонсировала встречу без России345
Путин рассказал о разработке уникального оружия157
Найден позитив от ослабления рубля197
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение