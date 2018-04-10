РФ призвала направить экспертов ОЗХО для расследования инцидента в Сирии 

Российская сторона призывает технический секретариат Организации по запрещению химического оружия ОЗХО направить экспертов для расследования обстоятельств химической атаки в Сирии.
"В связи с резким обострением ситуации Россия призывает техсекретариат ОЗХО срочно направить в САР экспертов Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) для выяснения всех обстоятельств инцидента в городе Дума", — говорится в пресс-релизе российского представительства при ОЗХО.
Российская сторона, в свою очередь, готова предоставить всю необходимую помощь, чтобы обеспечить нормальную работу специалистов. Также с предложением немедленно начать расследование выступил Дамаск.
"Сирийская Арабская Республика 10 апреля официально передала в технический секретариат ОЗХО предложение по немедленному началу расследованию инцидента с возможным применением химического оружия в Думе 7 апреля и направлению на место экспертов организации", — добавили в российском представительстве при ОЗХО.
Как ранее отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ответа от Организации пока не было.
При этом Лавров также подчеркнул, что «подтвердить сам факт применения химических веществ пока не получается. Представители Сирийского общества Красного полумесяца, а также российские представители соответствующих служб были на месте предполагаемого инцидента в Думе и не обнаружили там каких— либо следов применения химических веществ».
Ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски» заявили 7 апреля, что в городе Дума неподалеку от Дамаска было применено химическое оружие, в том числе хлор. МИД РФ назвал подобные заявления информационным вбросом.