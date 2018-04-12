Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры

Митрохин критически относится к проведению праймериз по кандидату на выборах мэра Москвы

Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин , заявлявший о намерении баллотироваться в мэры Москвы , выступает против проведения внутрипартийного предварительного голосования (праймериз) по выдвижению кандидата от партии на эти выборы.

"Я не был сторонником праймериз. Я считал, что в партии и без того есть демократическая процедура, которая позволяет демократическим путем определить кандидата на этих выборах, поэтому, в принципе, можно было бы обойтись и без праймериз", — сказал он в четверг ТАСС.

Так, Митрохин назвал проведение праймериз "минным полем". "Когда мы решаем провести праймериз, мы становимся на очень зыбкую почву, где нет ни закона, ни устава партийного. Никаких отработанных процедур, никаких нормальных прецедентов — ничего этого нет. Там на каждом шагу мина", — отметил глава московского "Яблока".

"Они [федеральное руководство партии] настаивают на этом [на проведении праймериз], я не могу их заставить отказаться, там большинство поддерживает эти самые праймериз", — пояснил он, добавив, что подчинится решению бюро партии, но предлагает свой сценарий проведения праймериз. Он заключается в том, отмечает политик, что организатором праймериз выступает партия "Яблоко", к участию в качестве кандидатов допускаются "люди демократических взглядов, подписавшие политический меморандум "Яблока", а голосовать приходят те, кто хочет". "Не уверен, что это будет принято", — добавил Митрохин.

Источник в "Яблоке", в свою очередь, сообщил о серьезных противоречиях, возникших между Митрохиным и частью федерального руководства партии.

"В ближайшее время бюро партии намерено рассмотреть не только вопрос о проведении праймериз по выборам мэра Москвы, хотя ранее конференция московского "Яблока" принимала решение о выдвижении кандидатом Митрохина, но и вопрос о принятии в партию, в ее московское отделение, исключенного из партии политтехнолога Максима Каца и примерно 200 его сторонников, против чего выступает Митрохин", — отметил собеседник агентства.