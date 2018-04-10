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Израильский посол прибыл в МИД
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Израильский посол прибыл в МИД 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОСОЛ ИЗРАИЛЯ В РФ ГАРРИ КОРРЕН ПРИБЫЛ В РОССИЙСКИЙ МИД, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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