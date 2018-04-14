В Шотландии сомневаются, что бомбардировки в Сирии приведут к миру

"Этим утром мои мысли были с военными, вызванными для участия в акции. Использование химоружия Сирией отвратительно, однако премьер не ответила на вопросы о том, как эти действия, предпринятые без одобрения парламентом, остановят использование химического оружия или приведут к долгосрочному миру", — написала лидер шотландских националистов в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.

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