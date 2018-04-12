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Трамп заявил, что проведет встречи по Сирии в четверг
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Трамп заявил, что проведет встречи по Сирии в четверг 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит совещания по Сирии.
"У нас сегодня ряд встреч, посмотрим, что будет… Мы, конечно, очень внимательно следим за этим", — сказал Трамп журналистам.
"Очень плохо, что весь мир ставит нас в подобную позицию", — добавил Трамп, не уточняя, что он имеет в виду.
Ранее Трамп не исключил военного удара по Сирии на основании обвинений в применении властями страны химоружия. Власти Сирии это отрицают.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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