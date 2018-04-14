Почему молчали? МИД РФ — о докладе Франции о «хлоре и других газах» в Сирии

Ранее на сайтах МИД и минобороны Франции был опубликован рассекреченный доклад разведки, согласно которому для химатаки в Думе с высокой долей вероятности использовались «удушающие вещества и фосфорорганические соединения или цианистоводородная кислота». Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что при химической атаке в сирийской Думе были использованы хлор и другие газы, передает РИА Новости

По словам Ле Дриана, цели операции достигнуты, подпольные запасы химического арсенала уничтожены. Самолеты вернулись на место базирования. Новая операция не планируется, но не исключена, если снова будет применяться химоружие, подчеркнул французский политик.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары — ответ на применение химического оружия в сирийском городе Дума, которое сирийские власти отрицали.