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Почему молчали? МИД РФ — о докладе Франции о «хлоре и других газах» в Сирии
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Почему молчали? МИД РФ — о докладе Франции о «хлоре и других газах» в Сирии 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Молчание Парижа о химоружии необъяснимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». Захарова сообщила, что ознакомилась с секретным докладом Франции, согласно которому Дамаск с 2013 года ведет секретные программы по производству химического оружия. И непонятно, где были официальные представители французского МИДа, Минобороны, президента.
Ранее на сайтах МИД и минобороны Франции был опубликован рассекреченный доклад разведки, согласно которому для химатаки в Думе с высокой долей вероятности использовались «удушающие вещества и фосфорорганические соединения или цианистоводородная кислота». Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что при химической атаке в сирийской Думе были использованы хлор и другие газы, передает РИА Новости.
Американский лидер Дональд Трамп объявил о нанесении ударов по Сирии. Это подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Минобороны РФ сообщило, что утром 14 апреля самолеты и корабли ВС США вместе с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР.
По словам Ле Дриана, цели операции достигнуты, подпольные запасы химического арсенала уничтожены. Самолеты вернулись на место базирования. Новая операция не планируется, но не исключена, если снова будет применяться химоружие, подчеркнул французский политик.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары — ответ на применение химического оружия в сирийском городе Дума, которое сирийские власти отрицали.
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