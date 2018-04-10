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Меркель посчитала «ясными и четкими» доказательства химатаки в Думе
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Меркель посчитала «ясными и четкими» доказательства химатаки в Думе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Канцлер Германии заявила об этом на встрече со своим украинским коллегой — Петром Порошенко.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что доказательства применения химического оружия в Думе «ясные и четкие». Об этом она сказала в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
«Считаю, что доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая», — заявила Меркель.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться, чтобы эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили сирийскую Думу, где якобы было применено химическое оружие.
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