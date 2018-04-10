Меркель посчитала «ясными и четкими» доказательства химатаки в Думе

Канцлер Германии заявила об этом на встрече со своим украинским коллегой — Петром Порошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что доказательства применения химического оружия в Думе «ясные и четкие». Об этом она сказала в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

«Считаю, что доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая», — заявила Меркель.