В Совфеде назвали ложью сообщения о блокировке Россией беспилотников США

«Это очередная фейковая информация о стороны американских СМИ, которой так много в последнее время. Россия не раз говорила, что осуществляет свои действия, в том числе в Сирии, только в соответствии с международными договорами, такие действия не могли быть действительно предприняты», — заявил он, передает РИА «Новости»

По словам Серебренникова, подобные сообщения можно назвать только «очередной ложью со стороны наших американских врагов-партнеров».

Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Россия якобы заблокировала радиосигналы ряда американских беспилотников в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США

Напомним, по версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Дума , предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой.