Ещё
В Совфеде назвали ложью сообщения о блокировке Россией беспилотников США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде назвали ложью сообщения о блокировке Россией беспилотников США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сообщения, согласно которым Россия якобы блокировала радиосигналы американских беспилотников в Сирии, являются ложью, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
«Это очередная фейковая информация о стороны американских СМИ, которой так много в последнее время. Россия не раз говорила, что осуществляет свои действия, в том числе в Сирии, только в соответствии с международными договорами, такие действия не могли быть действительно предприняты», — заявил он, передает РИА «Новости».
По словам Серебренникова, подобные сообщения можно назвать только «очередной ложью со стороны наших американских врагов-партнеров».
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Россия якобы заблокировала радиосигналы ряда американских беспилотников в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США.
Напомним, по версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Дума, предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что по ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Спецпредставитель Путина оценил вероятность военного столкновения России и США в Сирии Образ России как врага связан не столько с самой Россией МИД пригласил посла Израиля для обсуждения ситуации в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России294
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля176
Поставщики бытовой техники увеличивают цены283
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег90
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста92
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение