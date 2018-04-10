Эрдоган раскритиковал Лаврова

Эрдоган раскритиковал слова Лаврова об Африне

"Это неверный подход. Мы очень хорошо знаем, кому мы вернем Африн", — сказал Эрдоган.

По его словам, контроль над городом будет передан в руки жителей города, "когда придет время" и подчеркнул, что этот момент будет определен турецкой администрацией.