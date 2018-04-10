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Эрдоган раскритиковал Лаврова
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Эрдоган раскритиковал слова Лаврова об Африне 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который назвал возвращение территории Африна под контроль сирийского правительства самым простым способом нормализации ситуации в городе после достижения там Турцией основных целей, передает Anadolu.
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"Это неверный подход. Мы очень хорошо знаем, кому мы вернем Африн", — сказал Эрдоган.
По его словам, контроль над городом будет передан в руки жителей города, "когда придет время" и подчеркнул, что этот момент будет определен турецкой администрацией.
Ранее источник рассказал о разговоре президента России Владимира Путина и Эрдогана о Сирии.
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