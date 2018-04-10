Меркель назвала «ясными и очень четкими» доказательства химатаки в Сирии

"Считаю, что доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая", — заявила Меркель.

Она также отметила, что немецкое руководство решительно осудило атаку.