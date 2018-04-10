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В Госдуме объявили перерыв из-за «серьезной поломки»
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В Госдуме объявили перерыв из-за «серьезной поломки»† 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Госдуме в ходе пленарного заседания объявили технический перерыв до 15 часов из-за "серьезной поломки". Это произошло после того, как микрофон на главной трибуне начал издавать посторонние шумы и звуки. Техническая служба на месте не смогла устранить неполадку.
В Госдуме объявлен перерыв до 15 часов в пленарном заседании по техническим причинам. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Какая-то серьезная поломка", — обратился к коллегам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников после того, как в зале возникли проблемы со звуком.
Неполадки возникли во время рассмотрения в первом чтении законопроекта, которым вносятся поправки в действующий федеральный закон "О реабилитации жертв политических репрессий".
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