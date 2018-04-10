Возможности для взаимодействия с КНДР есть, заявил Лавров

"Рассмотрели состояние торгово-экономических связей, в прошлом месяце состоялось 8-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на котором были рассмотрены конкретные вопросы, позволяющие работать над расширением нашего товарооборота… в условиях действия тех решений, которые были приняты СБ ООН ", — заявил российский министр.

"С обеих сторон есть понимание необходимости работать в этих рамках и возможности для этого существуют", — отметил Лавров.