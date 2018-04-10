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Лавров назвал слухами изменение формата обсуждения КНДР
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Лавров назвал слухами изменение формата обсуждения КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами сообщения об изменении формата обсуждения проблемы Северной Кореи с «шестерки» на «четверку», без России и Японии.
«Эта тема в виде слуха появилась уже пару недель назад. Пятого апреля, когда здесь был с визитом министр иностранных дел КНР Ван И мы по-товарищески, по-партнерски прямо спросили у наших китайских друзей, правда ли это. Он категорически опроверг подобные слухи, назвав их «попыткой опять ловить рыбку в мутной воде». Так что ничего подобного не происходило, никаких планов у наших китайских коллег, как они нас заверили, не существует», — заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Он отметил также, что шестисторонние переговоры являются «форматом, в рамках которого и необходимо обсуждать проблемы безопасности, проблемы денуклеаризации северо-восточной Азии, потому что эти проблемы касаются всех расположенных здесь стран, всех участников шестисторонних переговоров».
Министр добавил, что Россия приветствует постепенную нормализацию на Корейском полуострове и предстоящие контакты Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.
«Мы рассмотрели достаточно подробно ситуацию вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова. С российской стороны мы подтвердили, что приветствуем постепенную нормализацию обстановки, прекращение взаимных угроз, готовность к контактам как между двумя Кореями, так и между Северной Кореей и США», — сказал он, передает ТАСС.
Лавров добавил, что Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие КНДР и намерена продвигать трехсторонние проекты с участием России, КНДР и Южной Кореи. «Мы подтверждаем нашу готовность продвигать проекты в трехстороннем формате с участием южнокорейских партнеров по мере их готовности к такому сотрудничеству», — заявил министр.
Также Лавров заявил, что обеспечение безопасности КНДР потребует серьезных гарантий для того, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова.
Кроме того глава ведомства заявил, что на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо не обсуждался вопрос о саммите лидеров двух стран. Также Лавров заявил, что принял приглашение главы МИД КНДР посетить Пхеньян.
Глава МИД КНДР Ли Ен Хо в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом.
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