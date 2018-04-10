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Государственный министр Катара проведет переговоры в российском МИД
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Государственный министр Катара проведет переговоры в российском МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Государственный министр Катара во вторник проведет переговоры в МИД РФ, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.
"У нас пройдут консультации. Прибывает государственный министр Катара по иностранным делам. Обсудим весь комплекс двусторонних отношений, ситуацию в Сирии, вокруг Газы, в (Персидском) заливе, в Ливии", — сказал Богданов.
Он добавил, что консультации пройдут в продолжение переговоров, которые ранее состоялись на высшем уровне в Москве.
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