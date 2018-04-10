Государственный министр Катара проведет переговоры в российском МИД

"У нас пройдут консультации. Прибывает государственный министр Катара по иностранным делам. Обсудим весь комплекс двусторонних отношений, ситуацию в Сирии , вокруг Газы, в (Персидском) заливе, в Ливии ", — сказал Богданов.

Он добавил, что консультации пройдут в продолжение переговоров, которые ранее состоялись на высшем уровне в Москве.