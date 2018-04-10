Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы

Виталий Милонов. Все гей-клубы и стриптиз-клубы в России необходимо закрыть, а на их месте создать приюты для бездомных. Об этом на пресс-конференции в НСН заявил депутат Госдумы

«Все неприличные заведения в России нужно закрыть: это стриптиз-бары, гей-клубы. На их месте можно открыть приюты для лиц без определенного места жительства. Таких баров и клубов много, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Если хотя бы десяток приютов появится в нашей стране, — это будет хорошее дело», — считает депутат.

Виталий Милонов также предложил создать в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года полицию нравов. По его мнению, задействовать в ней нужно людей с «высокой нравственной позицией», в частности тех, кто по зову сердца прошел добровольчество на Донбассе, представителей национальных групп. По его словам, в Петербурге есть очень хорошая немецкая коммуна, где традиционно давалось пуританское образование. Кроме проституции полиция нравов должна заниматься профессиональными попрошайками и другими «нравственными» проблемами.