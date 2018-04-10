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Дипломаты потребовали доказать законность действий в отношении Юлии Скрипаль
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Дипломаты потребовали доказать законность действий в отношении Юлии Скрипаль 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«Поздравляем Юлию Скрипаль с ее выздоровлением, но нам срочно нужны доказательства того, что то, что с ней делается, происходит по ее собственной воле», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ранее ряд британских СМИ, в том числе Sky News и BBC, информировали, что Юлия Скрипаль вывезена из больницы в «безопасное место». Масло в огонь подлил таблоид The Sunday Times, утверждавший, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию скоро переправят в США под вымышленными именами.
Двоюродная сестра Юлии — Виктория Скрипаль — попыталась посетить родственников и помочь им выехать в Россию. Однако под надуманными предлогами ей не выдали визу для въезда в Великобританию.
4 марта в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия получили отравление при неизвестных обстоятельствах. Великобритания обвинила в инциденте Россию. Москва все инсинуации в свой адрес отрицает. В результате обострения двусторонних отношений произошла взаимная высылка дипломатов.
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