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Песков: В России ничего не делается под давлением
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Песков: В России ничего не делается под давлением 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кремле объяснили, когда можно ожидать ответ на американские санкции.
"По-прежнему ситуация анализируется, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Давайте не забывать, что, конечно, ситуация непростая, но здесь во главу угла надо ставить наши собственные интересы".
"Буквально несколько суток тому назад санкции были объявлены, и, конечно, такие скоропалительные решения принимать было бы некорректно", — пояснил представитель Кремля.
На вопрос, могут ли быть предприняты шаги навстречу Западу "под давлением санкций", например, оставить их без ответа, пресс-секретарь президента объяснил: "Под давлением вообще ничего не делается в России".
"В России все делается в угоду собственным интересам и будет делаться дальше: об этом неоднократно говорил президент", — подчеркнул Песков.
Когда журналисты спросили про "обвал рынков", пресс-секретарь главы государства сказал: "Ситуация требует необходимых корректировок, и, конечно же, необходимое внимание уделяется этой теме".
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