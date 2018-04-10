Депутат Госдумы назвал тактику США на площадке ООН беспардонной

Он назвал действия американской стороны продолжением информационной войны против России и попыткой оболгать и склонить Россию к невыгодным для нее решениям. «Это уже давно длится. Вот такая беспардонная тактика применяется», — сказал Морозов.

Он также подчеркнул, что подобная тактика и стиль общения для дипломатических отношений абсолютно неприемлемы.

Морозов напомнил, что российский постпред Василий Небензя дал четкий отпор «беспардонному заявлению постпреда США». По мнению депутата, необходимо продолжать эту линию и жестко отстаивать свою позицию в рамках дипломатической этикета.