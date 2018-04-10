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Депутат Госдумы назвал тактику США на площадке ООН беспардонной
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Депутат Госдумы назвал тактику США на площадке ООН беспардонной 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Россия не должна опускаться до базарного лексикона, как это делают на площадке ООН США, передает РИА Новости.
Он назвал действия американской стороны продолжением информационной войны против России и попыткой оболгать и склонить Россию к невыгодным для нее решениям. «Это уже давно длится. Вот такая беспардонная тактика применяется», — сказал Морозов.
Он также подчеркнул, что подобная тактика и стиль общения для дипломатических отношений абсолютно неприемлемы.
Морозов напомнил, что российский постпред Василий Небензя дал четкий отпор «беспардонному заявлению постпреда США». По мнению депутата, необходимо продолжать эту линию и жестко отстаивать свою позицию в рамках дипломатической этикета.
Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Россия действиями по Сирии подорвала свой авторитет. Она добавила, что совершать преступления против мирных жителей в Сирии может «только настоящее чудовище».
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