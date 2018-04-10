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В Кремле назвали неконструктивной позицию Запада по ситуации в Сирии
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В Кремле назвали неконструктивной позицию Запада по ситуации в Сирии 

RT на русском 1 час назад
США и ряд других стран занимают неконструктивную позицию по ситуации в Сирии, они отказываются смотреть реальности в глаза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы видите достаточно неконструктивную позицию, которую заняли некоторые страны, в том числе и Соединённые Штаты Америки. Вы видите, что, скажем так, что априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно фактов примирения химических отравляющих веществ в Гуте», — сказал он.
По его словам, при этом никто из них не заявляет о необходимости беспристрастного расследования.
«О необходимости проведения какого-то беспристрастного расследования никто из них не говорит. Собственно, наклеивание каких-то ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия превратилось у них уже в добрую традицию», — добавил Песков.
Он отметил, что российская сторона не намерена отказываться от дипломатических усилий, которые направлены на урегулирования ситуации в Сирии.
«Безусловно, это достаточно сужает маневр для дипломатических усилий. Но это не значит, что российская сторона намерена отказываться от активной работы на дипломатическом поприще, естественно, эта работа будет продолжена», — заключил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил RT, что США проводят бездумную политику в отношении Сирии.
9 апреля американский постпред при ООН Никки Хейли отметила, что США намерены ответить якобы применение химоружия в Сирии.
RT на русском: последние новости
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