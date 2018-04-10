В ГД назвали давление британских спецслужб на Юлию Скрипаль недопустимым 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Британские власти обязаны предоставить россиянке Юлии Скрипаль возможность самостоятельно решать свою судьбу без давления со стороны спецслужб, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Российской гражданке Юлии Скрипаль британские власти обязаны предоставить возможность самостоятельно решать свою судьбу без давления на нее со стороны спецслужб. Попытки Лондона или Вашингтона запутать следствие, повлиять на Скрипаль и под вымышленными предлогами попытаться тайно вывезти гражданку России в США или другую страну являются незаконными и направлены на сокрытие истины в расследовании инцидента с отравлением", — цитирует Железняка его пресс-служба.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.