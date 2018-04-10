Лавров пообещал посетить Пхеньян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принял предложение главы МИД Северной Кореи Ли Ён Хо посетить с ответным визитом Пхеньян.
«Товарищ министр пригласил меня посетить с ответным визитом Пхеньян. Мы это приглашение приняли», — сказал Лавров в ходе пресс-подхода по итогам переговоров.
По его словам, во время встречи была подробно рассмотрена ситуация вокруг ядерной проблемы на Корейском полуострове.
«С российской стороны мы подтвердили, что приветствуем постепенную нормализацию обстановки, прекращение взаимных угроз, готовность к контактам… Мы констатировали, что реальный ход событий на земле, как говорится, идёт в русле той «дорожной карты», которую в прошлом году Россия и Китай сформулировали и предложили для деэскалации обстановки, для создания условий, позволяющих вести переговоры», — добавил он.