Лавров пообещал посетить Пхеньян

Лавров принял предложение посетить КНДР

«Товарищ министр пригласил меня посетить с ответным визитом Пхеньян. Мы это приглашение приняли», — сказал Лавров в ходе пресс-подхода по итогам переговоров.

По его словам, во время встречи была подробно рассмотрена ситуация вокруг ядерной проблемы на Корейском полуострове.