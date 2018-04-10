Песков: США отказываются смотреть правде в глаза

США заняли неконструктивную позицию по ситуации с предполагаемой химической атакой в Сирии, отказываясь смотреть реальности в глаза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Вы видите достаточно неконструктивную позицию, которую заняли некоторые страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки, вы видите, что априори они отказываются смотреть реальности в глаза и вешают ярлыки относительно фактов применения химических отравляющих веществ в Гуте", — констатировал Песков, добавив, что никто не говорит "о необходимости проведения какого-то беспристрастного расследования".

По его словам, на Западе "наклеивание каких-то ярлыков и вынесение вердиктов без какого-либо следствия" уже превратилось в добрую традицию, а это "сужает маневр для дипломатических усилий". При этом, как сообщает "Россия 24", Песков подчеркнул, что российская сторона не намерена "отказываться от активной работы на дипломатическом поприще".

"Естественно, эта работа будет продолжена", — заявил Песков.