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Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ
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Генсек НАТО считает, что поведение России должно измениться 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Санкции в отношении России останутся в силе, пока российская сторона не поменяет свой курс. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Пока поведение России не изменится, войска (НАТО. — RT) будут там, где они находятся в настоящий момент, а санкции останутся в силе», — сказал он.
По его словам, НАТО не стремится к холодной войне.
«Если мы не будем говорить друг с другом, мы не сможем ни уладить разногласия, ни улучшить взаимопонимание», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал рядом с российскими границами.
5 апреля Столтенберг отметил, что в НАТО будут стремиться к улучшению отношений с Россией.
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