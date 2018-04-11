Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ

Генсек НАТО считает, что поведение России должно измениться

Йенс Столтенберг. Санкции в отношении России останутся в силе, пока российская сторона не поменяет свой курс. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung заявил генеральный секретарь НАТО

«Пока поведение России не изменится, войска (НАТО. — RT) будут там, где они находятся в настоящий момент, а санкции останутся в силе», — сказал он.

По его словам, НАТО не стремится к холодной войне.

«Если мы не будем говорить друг с другом, мы не сможем ни уладить разногласия, ни улучшить взаимопонимание», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал рядом с российскими границами.

5 апреля Столтенберг отметил, что в НАТО будут стремиться к улучшению отношений с Россией.