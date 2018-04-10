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Косачев: США готовят почву для ударов по Сирии
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США готовят почву для ударов по Сирии, заявил Косачев 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Заявляя о якобы имевшей место в Сирии химатаке и о причастности к ней сирийских властей и России, США тем самым готовят почву для нанесения удара по САР, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Сейчас многие ждут реакции Трампа, который уже анонсировал "крупномасштабное решение по Сирии", не исключив при этом военное, а постпред США в ООН также пообещала решительные "ответы" на химическую атаку… Безусловно, США тем самым готовят почву для нанесения ударов не только по Сирии, но и по всей существующей системе международной безопасности с Советом Безопасности ООН в ее основе", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
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