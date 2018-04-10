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Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД
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Спецпредставитель Путина оценил вероятность военного столкновения России и США в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: public domain
Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что угрозы военного столкновения Москвы и Вашингтона в Сирии нет.
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«Я думаю, что нет. Все-таки разум должен восторжествовать над безумием», — передает ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос.
Комментируя возможность нанесения США ударов по территории САР, Богданов рассказал, что для эскалации ситуации в Сирии используются вбросы и фальшивки. «Конечно, серьезно. И я думаю, что наши американские партнеры внимательно следят за теми заявлениями, которые делаются в Москве по поводу (возможных) тяжелейших последствий. Использованы фальшивки, вбросы для того, чтобы найти какой-то предлог для силовой акции. Мы считаем это абсолютно неприемлемым и крайне опасным», — передает РИА «Новости» слова Богданова. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что в случае применения силы против Сирии США ждут самые тяжелые последствия.
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