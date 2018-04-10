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Россия настроена на развитие добрососедских отношений с КНДР, заявил Лавров
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Россия настроена на развитие добрососедских отношений с КНДР, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия настроена на развитие добрососедских отношений с КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
"Россия неизменно настроена на развитие добрососедских отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой", — сказал Лавров.
Он отметил, что в октябре исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений двух стран. Как указал Лавров, сейчас идет согласование программы мероприятий по празднованию этого юбилея.
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