Россия настроена на развитие добрососедских отношений с КНДР, заявил Лавров 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия настроена на развитие добрососедских отношений с КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
"Россия неизменно настроена на развитие добрососедских отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой", — сказал Лавров.
Он отметил, что в октябре исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений двух стран. Как указал Лавров, сейчас идет согласование программы мероприятий по празднованию этого юбилея.