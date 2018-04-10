Россия настроена на развитие добрососедских отношений с КНДР, заявил Лавров

"Россия неизменно настроена на развитие добрососедских отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой", — сказал Лавров.

Он отметил, что в октябре исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений двух стран. Как указал Лавров, сейчас идет согласование программы мероприятий по празднованию этого юбилея.