Госдума приняла закон о безопасности детского отдыха

Госдума приняла законопроект о безопасном детском отдыхе

Госдума приняла законопроект об обеспечении безопасного детского отдыха. Предполагается, что большая часть нововведений вступит в силу накануне летних школьных каникул.

"Принятые поправки в законодательство помогут выстроить такую систему детского летнего оздоровительного отдыха в стране, которая не давала бы сбоев и была надежной — это самое главное", — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Как сообщает "Российская газета", законопроект предусматривает создание в регионах реестра организаций отдыха и оздоровления детей. Он должен быть размещен на сайте администрации региона в общем доступе. Таким образом родители перед покупкой путевки ребенку смогут подробно изучить всю информацию о лагере и условиях проживания.

Кроме того, одним из основных условий для работы с детьми станет заключение специального договора. В документе будут четко прописаны обязательства по обеспечению условий пребывания ребенка, а также ответственность за его безопасность. На сегодняшний день организаторы не обязаны давать такие гарантии. Текст договора будет разработан в Минобрнауки

Московские дети на летних каникулах в 2018 году смогут отправиться по льготным путевкам в 23 загородных лагеря и 30 баз семейного отдыха. 30 баз располагаются в Крыму Краснодарском крае , 13 — в Подмосковье и средней полосе России , семь — в Кавказских Минеральных Водах, три — в Белоруссии . В Мосгортуре подготовили пять авторских программ: патриотическая "Семь ступеней отваги", спортивная "Форум ГТО", творческая "Яркие люди", научная "Путешествие во времени" и туристическая "Правильное путешествие".

Накануне днем Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей в лагере на Сямозере в Карелии в июне 2016-го года. Заседание проходит без участия потерпевших. Их в общей сложности 57 человек. Все они — жители Москвы