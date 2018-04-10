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Госдума приняла закон о безопасности детского отдыха
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Госдума приняла законопроект о безопасном детском отдыхе 

Москва24 2 часа назад
Фото: ТАСС
Госдума приняла законопроект об обеспечении безопасного детского отдыха. Предполагается, что большая часть нововведений вступит в силу накануне летних школьных каникул.
"Принятые поправки в законодательство помогут выстроить такую систему детского летнего оздоровительного отдыха в стране, которая не давала бы сбоев и была надежной — это самое главное", — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Как сообщает "Российская газета", законопроект предусматривает создание в регионах реестра организаций отдыха и оздоровления детей. Он должен быть размещен на сайте администрации региона в общем доступе. Таким образом родители перед покупкой путевки ребенку смогут подробно изучить всю информацию о лагере и условиях проживания.
Кроме того, одним из основных условий для работы с детьми станет заключение специального договора. В документе будут четко прописаны обязательства по обеспечению условий пребывания ребенка, а также ответственность за его безопасность. На сегодняшний день организаторы не обязаны давать такие гарантии. Текст договора будет разработан в Минобрнауки.
Московские дети на летних каникулах в 2018 году смогут отправиться по льготным путевкам в 23 загородных лагеря и 30 баз семейного отдыха. 30 баз располагаются в Крыму и Краснодарском крае, 13 — в Подмосковье и средней полосе России, семь — в Кавказских Минеральных Водах, три — в Белоруссии. В Мосгортуре подготовили пять авторских программ: патриотическая "Семь ступеней отваги", спортивная "Форум ГТО", творческая "Яркие люди", научная "Путешествие во времени" и туристическая "Правильное путешествие".
Накануне днем Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей в лагере на Сямозере в Карелии в июне 2016-го года. Заседание проходит без участия потерпевших. Их в общей сложности 57 человек. Все они — жители Москвы.
Дело насчитывает 150 томов. Предполагают опросить порядка двух сотен свидетелей. На скамье подсудимых находятся директор парк-отеля "Сямозеро", начальник и двое сотрудников детского лагеря, а также бывший руководитель регионального управления Роспотребнадзора и его заместитель. Подсудимых обвиняют в халатности и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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