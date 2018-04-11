Россия не получала запросы о правовой помощи по делу Скрипалей

Россия не получала запросов о правовой помощи по делу Скрипалей ни от Великобритании , ни от других стран, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры

В Генпрокуратуре отметили, что в случае поступления таких запросов они будут рассмотрены в соответствии с международными договорами России.

В среду стало известно, что гражданку России Юлию Скрипаль, ранее выписанную из больницы в Солсбери, доставили в госпиталь на военной базе.