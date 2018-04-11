Россия не получала запросы о правовой помощи по делу Скрипалей 

Россия не получала запросов о правовой помощи по делу Скрипалей ни от Великобритании, ни от других стран, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.
«В Генеральную прокуратуру Российской Федерации из компетентных органов Великобритании и других стран запросы об оказании правовой помощи либо осуществлении иного взаимодействия в связи с расследованием обстоятельств отравления Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль не поступали», — говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В Генпрокуратуре отметили, что в случае поступления таких запросов они будут рассмотрены в соответствии с международными договорами России.
В среду стало известно, что гражданку России Юлию Скрипаль, ранее выписанную из больницы в Солсбери, доставили в госпиталь на военной базе.