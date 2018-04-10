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Сообщения о химатаках в Сирии требуют расследования ОЗХО, заявил генсек ООН
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Сообщения о химатаках в Сирии требуют расследования ОЗХО, заявил генсек ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СООБЩЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМОРУЖИЯ В СИРИИ ТРЕБУЮТ ТЩАТЕЛЬНОГО И БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ОЗХО — ГЕНСЕК ООН
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