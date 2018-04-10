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Сообщения о химатаках в Сирии требуют расследования ОЗХО, заявил генсек ООН
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Сообщения о химатаках в Сирии требуют расследования ОЗХО, заявил генсек ООН
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
СООБЩЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМОРУЖИЯ В
СИРИИ
ТРЕБУЮТ ТЩАТЕЛЬНОГО И БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ОЗХО
— ГЕНСЕК
ООН
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