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ФСБ заявила о готовности отразить угрозу терактов в районе моста в Крым
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ФСБ заявила о готовности отразить угрозу терактов в районе моста в Крым
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
РИА Новости
. Силовые структуры
РФ
контролируют обстановку в районе Крымского моста и готовы отразить угрозу терактов, в том числе со стороны
Украины
— Бортников
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