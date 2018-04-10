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ФСБ заявила о готовности отразить угрозу терактов в районе моста в Крым
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США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков

ФСБ заявила о готовности отразить угрозу терактов в районе моста в Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Силовые структуры РФ контролируют обстановку в районе Крымского моста и готовы отразить угрозу терактов, в том числе со стороны Украины — Бортников
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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