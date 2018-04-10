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Шаманов русской поговоркой пригрозил США
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Шаманов русской поговоркой пригрозил США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры в ответ на провокации против России, заявил глава комитета Госдумы Владимир Шаманов.
«Политика двойных стандартов дошла до ручки, и здесь партия «Единая Россия» ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры, без ответа не останется ни одно противоправное действие», — передает РИА «Новости» заявление Шаманова в ходе пленарного заседания.
Он подчеркнул, что Россия — суверенная стана, у которой есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии.
«Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне», — добавил он.
Он заявил также, что «дело Скрипалей» разваливается на глазах, по нему начинают уничтожать улики. «Нельзя не сказать о том, что нашумевшее „дело Скрипалей“ сегодня разваливается на глазах, начали уничтожать улики, и, несмотря на то, что мы поставили ультиматум, никто не отвечает, и никто не реагирует», — сказал Шаманов.
Напомним, ранее во вторник СМИ сообщили, что дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выписана из больницы в Солсбери и доставлена в «безопасное место».
Также сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США. Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.
Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя эти сообщения, выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.
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