Шаманов русской поговоркой пригрозил США

Владимир Шаманов. Будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры в ответ на провокации против России , заявил глава комитета Госдумы

«Политика двойных стандартов дошла до ручки, и здесь партия «Единая Россия» ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры, без ответа не останется ни одно противоправное действие», — передает РИА «Новости» заявление Шаманова в ходе пленарного заседания.

Он подчеркнул, что Россия — суверенная стана, у которой есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии

«Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне», — добавил он.

Он заявил также, что «дело Скрипалей» разваливается на глазах, по нему начинают уничтожать улики. «Нельзя не сказать о том, что нашумевшее „дело Скрипалей“ сегодня разваливается на глазах, начали уничтожать улики, и, несмотря на то, что мы поставили ультиматум, никто не отвечает, и никто не реагирует», — сказал Шаманов.

Напомним, ранее во вторник СМИ сообщили, что дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выписана из больницы в Солсбери и доставлена в «безопасное место».

Также сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США . Сотрудники российского посольства в Великобритании объяснили действия ЦРУ и МИ-6 попыткой спрятать концы в воду.