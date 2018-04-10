В Госдуме предупредили об ответных военных мерах в случае провокации против России 

Россия будет применять все политико-дипломатические и военные меры в ответ на провокации, заявил во вторник глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
«Политика двойных стандартов дошла до ручки, и здесь партия «Единая Россия» ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры, без ответа не останется ни одно противоправное действие», — сказал Шаманов в ходе пленарного заседания.
«Мы суверенная стана, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне», — добавил он.
Ранее в Вашингтоне заявили, что изучают возможность применения силы в ответ на действия сирийского правительства, которое, по мнению запада, применило химическое оружие при бомбардировке Думы. При это данное утверждение уже было опровергнуто как в Дамаске, так и в Москве.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в связи с возможной химатакой в сирийской Думе в Восточной Гуте «в течение 24-48 часов».