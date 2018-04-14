Удары по Сирии наносили британские Tornado с базы Акротири на Кипре 

АФИНЫ, 14 апр — РИА Новости. Четыре британских самолета Tornado вылетели с британской базы Акротири на Кипре и нанесли удары по предприятиям вблизи сирийского города Хомс, сообщает кипрское государственное телевидение RIK.
"Самолеты вылетели в 3.00 ночи (время совпадает с московским) и вернулись в целости. Tornado нанесли удары по предприятиям, которые, как считают, используются для производства химического оружия в городе Хомс", — сообщает телеканал.
Телеканал Sigma отмечает, что в то время, когда Трамп информировал американцев о решении ударить по Сирии, очевидцы в Дамаске сообщали, что слышат сильные взрывы, клубы дыма поднимаются над восточной частью столицы Сирии.
Телеканалы отмечают, что США, согласно их заявлениям, избежали ударов по российским силам в Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.
Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.