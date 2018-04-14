Удары по Сирии наносили британские Tornado с базы Акротири на Кипре

АФИНЫ, 14 апр — РИА Новости . Четыре британских самолета Tornado вылетели с британской базы Акротири на Кипре и нанесли удары по предприятиям вблизи сирийского города Хомс , сообщает кипрское государственное телевидение RIK.

"Самолеты вылетели в 3.00 ночи (время совпадает с московским) и вернулись в целости. Tornado нанесли удары по предприятиям, которые, как считают, используются для производства химического оружия в городе Хомс", — сообщает телеканал.

Телеканал Sigma отмечает, что в то время, когда Трамп информировал американцев о решении ударить по Сирии , очевидцы в Дамаске сообщали, что слышат сильные взрывы, клубы дыма поднимаются над восточной частью столицы Сирии.

Телеканалы отмечают, что США , согласно их заявлениям, избежали ударов по российским силам в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , а также Елисейский дворец.