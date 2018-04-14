Ещё
Лидер британской оппозиции раскритиковал Мэй за удар по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер британской оппозиции раскритиковал Мэй за удар по Сирии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин раскритиковал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй за решение присоединиться к бомбардировке Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.
По мнению Корбина, удары по Сирии «вызывают вопросы юридического аспекта», а действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений.
"Тереза Мэй должна была получить одобрение парламента, а не идти про стопам Дональда Трампа, — считает политик. — Бомбы не спасут жизни и не принесут мир… Великобритания должна играть ведущую роль в прекращении огня в конфликте, не принимая инструкций от Вашингтона и не подвергая риску британских военных".
"Бомбардировки не могут заменить дипломатию, а военные реакции — мирный план. Сирийским гражданским лицам срочно необходима гуманитарная помощь", — отметил лидер лейбористов. По его мнению, в текущей ситуации необходимы не военные действия, а «скоординированные международные действия, чтобы достигнуть прекращения огня и урегулирования путем переговоров в рамках ООН».
Корбин также подчеркнул, что что эксперты ОЗХО пока не дали своего заключения относительно возможного использования в Сирии в городе Дума химоружия и только «находятся в процессе».
Эксперты ОЗХО должны в субботу приступить к изучению района предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Власти САР гарантировали им полную безопасность. Москва заявила, что имеет неопровержимые доказательства постановочного характера видео с химатакой.
Российская Газета: последние новости
Косачев: Удары по Сирии - это попытка сорвать работу экспертов ОЗХО Хаменеи назвал преступниками лидеров США, Франции и Великобритании Захарова указала на нарушение устава ООН со стороны США и Франции
Комментарии  Ещё 79 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»51
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии379
Асад сделал заявление после удара США459
Москва назвала истинную цель удара по Сирии343
Турцию заподозрили в двойной игре96
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение