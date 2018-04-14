Лидер британской оппозиции раскритиковал Мэй за удар по Сирии 

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин раскритиковал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй за решение присоединиться к бомбардировке Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.
По мнению Корбина, удары по Сирии «вызывают вопросы юридического аспекта», а действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений.
"Тереза Мэй должна была получить одобрение парламента, а не идти про стопам Дональда Трампа, — считает политик. — Бомбы не спасут жизни и не принесут мир… Великобритания должна играть ведущую роль в прекращении огня в конфликте, не принимая инструкций от Вашингтона и не подвергая риску британских военных".
"Бомбардировки не могут заменить дипломатию, а военные реакции — мирный план. Сирийским гражданским лицам срочно необходима гуманитарная помощь", — отметил лидер лейбористов. По его мнению, в текущей ситуации необходимы не военные действия, а «скоординированные международные действия, чтобы достигнуть прекращения огня и урегулирования путем переговоров в рамках ООН».
Корбин также подчеркнул, что что эксперты ОЗХО пока не дали своего заключения относительно возможного использования в Сирии в городе Дума химоружия и только «находятся в процессе».
Эксперты ОЗХО должны в субботу приступить к изучению района предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Власти САР гарантировали им полную безопасность. Москва заявила, что имеет неопровержимые доказательства постановочного характера видео с химатакой.