Лидер британской оппозиции раскритиковал Мэй за удар по Сирии

По мнению Корбина, удары по Сирии «вызывают вопросы юридического аспекта», а действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений.

"Тереза Мэй должна была получить одобрение парламента, а не идти про стопам Дональда Трампа , — считает политик. — Бомбы не спасут жизни и не принесут мир… Великобритания должна играть ведущую роль в прекращении огня в конфликте, не принимая инструкций от Вашингтона и не подвергая риску британских военных".

"Бомбардировки не могут заменить дипломатию, а военные реакции — мирный план. Сирийским гражданским лицам срочно необходима гуманитарная помощь", — отметил лидер лейбористов. По его мнению, в текущей ситуации необходимы не военные действия, а «скоординированные международные действия, чтобы достигнуть прекращения огня и урегулирования путем переговоров в рамках ООН ».

Корбин также подчеркнул, что что эксперты ОЗХО пока не дали своего заключения относительно возможного использования в Сирии в городе Дума химоружия и только «находятся в процессе».