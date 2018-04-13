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Британские партии призвали Мэй дать парламенту шанс обсудить вопрос по САР
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Британские партии призвали Мэй дать парламенту шанс обсудить вопрос по САР 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости, Мария Табак. Британские партии призывают премьер-министра Терезу Мэй не принимать решения по участию в военных действиях в Сирии без предварительных консультаций с парламентом.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
В августе 2013 года британские парламентарии проголосовали против участия Великобритании в авиаударах по Сирии, однако голосование парламента в данных вопросах не является обязательным. Принятие решения об участии или неучастии в военных действиях принимает премьер-министр страны в соответствии с «королевской прерогативой».
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин по меньшей мере три раза выступил с призывом дать парламенту возможность высказаться. Свою позицию он аргументировал необходимостью учесть уроки войны в Ираке и выводы комиссии Джона Чилкота, заключившей, что британское правительство под руководством премьера Тони Блэра совершило ошибку, начав вторжение в Ирак в 2003 году. Решение о начале войны, согласно выводам комиссии, было принято на основании ошибочных разведданных и оценок, без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН и привело к тяжким последствиям, которые ощущаются и сегодня, говорилось в докладе комиссии.
"Министры должны представить свои предложения в том виде, в котором они имеются, парламенту", — написал Корбин в сегодняшнем заявлении.
Лидер Партии Уэльса Лианн Вуд, в свою очередь, заявила, что британское правительство не имеет мандата на то, чтобы идти вслед за Трампом к возможной конфронтации с Россией.
"Никакого мандата от общественности или парламента, никакой резолюции ООН, никого полноценного расследования фактов, никакого серьезного плана о будущем народа Сирии. Британское правительство не имеет полномочий следовать за Трампом по пути возможной конфронтации с Россией", — отметила Вуд в Twitter.
Лидер фракции Шотландской национальной партии в палате общин Иан Блэкфорд накануне призвал Мэй созвать парламент, находящийся до понедельника на каникулах, для обсуждения ситуации.
"Я не вижу причины, почему мы не могли бы собраться в пятницу или в субботу", — отметил Блэкфорд.
На голосовании в парламенте настаивает и лидер Либерал-демократической партии сэр Винс Кэбл. «В палате общин должны пройти полноценные и честные дебаты, прежде чем будут приняты какие-то решения относительно военных действий», — заявил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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