Ещё
В Госдуме назвали базарными заявления постпреда США в ООН о России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме назвали базарными заявления постпреда США в ООН о России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
России не следует опускаться до базарного лексикона, как это делает Вашингтон на площадке ООН, Москва должна отстаивать свои позиции жестко, но в рамках дипломатического этикета, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
«Это продолжение информационной войны против России, попытка оболгать и склонить Россию к каким-то невыгодным для нас решениям под давлением наших западных партнеров. Это уже давно длится. Вот такая беспардонная тактика применяется», — сказал Морозов, передает РИА «Новости».
Депутат подчеркнул, что подобная тактика и стиль общения неприемлемы для дипломатических отношений.
«Наш постпред Василий Небензя, на мой взгляд, дал очень четкий отпор этому беспардонному заявлению постпреда США. Я так полагаю, что нужно продолжать эту линию и жестко отстаивать свою позицию, но, конечно, в рамках дипломатической этикета не опускаться до такого базарного лексикона», — заключил он.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии. По ее словам, «только настоящее чудовище» способно совершать преступления против мирных жителей в Сирии. В связи с этим Хейли объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что в случае применения силы против Сирии США ждут самые тяжелые последствия.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
России предсказаны столетия геополитического одиночества Шаманов русской поговоркой пригрозил США Россия предупредила США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14896
Рубль продолжил резкое падение350
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России70
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым667
МиГ-31 превратили в крылатую ракету60
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
00:19
Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Новости Москвы
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение