В Госдуме назвали базарными заявления постпреда США в ООН о России

«Это продолжение информационной войны против России, попытка оболгать и склонить Россию к каким-то невыгодным для нас решениям под давлением наших западных партнеров. Это уже давно длится. Вот такая беспардонная тактика применяется», — сказал Морозов, передает РИА «Новости»

Депутат подчеркнул, что подобная тактика и стиль общения неприемлемы для дипломатических отношений.

«Наш постпред Василий Небензя , на мой взгляд, дал очень четкий отпор этому беспардонному заявлению постпреда США . Я так полагаю, что нужно продолжать эту линию и жестко отстаивать свою позицию, но, конечно, в рамках дипломатической этикета не опускаться до такого базарного лексикона», — заключил он.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия подорвала авторитет ООН своими действиями по Сирии . По ее словам, «только настоящее чудовище» способно совершать преступления против мирных жителей в Сирии. В связи с этим Хейли объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что в случае применения силы против Сирии США ждут самые тяжелые последствия.