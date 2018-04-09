Трамп сообщил о предварительных датах встречи с Ким Чен Ыном

#BREAKING President Trump says talks with North Korea's Kim in 'May or early June' — AFP news agency (@AFP) 9 апреля 2018 г.

"Президент Трамп заявил, что переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдут в мае или начале июня", — говорится в сообщении.

Американский президент заявил, что рассчитывает договориться о денуклеаризации Корейского полуострова.