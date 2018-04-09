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Трамп сообщил о предварительных датах встречи с Ким Чен Ыном
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Трамп сообщил о предварительных датах встречи с Ким Чен Ыном 

ТВ Центр 16 часов назад
Фото: ТВ Центр
Переговоры президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут состояться в мае — июне. Об этом сообщило агентство France Presse.
#BREAKING President Trump says talks with North Korea's Kim in 'May or early June' — AFP news agency (@AFP) 9 апреля 2018 г.
"Президент Трамп заявил, что переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдут в мае или начале июня", — говорится в сообщении.
Американский президент заявил, что рассчитывает договориться о денуклеаризации Корейского полуострова.
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