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Россия не получила ответа ОЗХО на предложение посетить Сирию
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Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

Россия не получила ответа ОЗХО на предложение посетить Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МОСКВА НЕ ПОЛУЧИЛА ОТВЕТА ОТ ОЗХО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ РФ ПОСЕТИТЬ СИРИЮ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ О ХИМАТАКЕ В ДУМЕ — ЛАВРОВ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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В Кремле изучают ситуацию после расширения антироссийских санкций США вновь внесли в Совбез ООН резолюцию по расследованию химатак в Сирии Почти единогласно: Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса
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