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Россия не получила ответа ОЗХО на предложение посетить Сирию
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Россия не получила ответа ОЗХО на предложение посетить Сирию
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
.
МОСКВА
НЕ ПОЛУЧИЛА ОТВЕТА ОТ
ОЗХО
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РФ
ПОСЕТИТЬ
СИРИЮ
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ О ХИМАТАКЕ В
ДУМЕ
— ЛАВРОВ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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