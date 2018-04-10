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РФ обратилась в британский МИД за разъяснением
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Посольство РФ обратилось в британский МИД за разъяснением новой версии отравления Скрипаля 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Посольство РФ направило ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть новую версию предполагаемого отравления в английском городе Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в понедельник вечером сообщил журналистам пресс-секретарь дипломатического представительства.
"Посольство приняло к сведению появившуюся в британских СМИ новую версию отравления российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль, согласно которой они были отравлены нервно-паралитическим агентом в виде прозрачного геля без запаха, нанесенного на ручку входной двери дома Сергея Скрипаля якобы российскими агентами "посреди белого дня". Также, согласно британским СМИ, в больнице, куда доставили семью после отравления, "совершенно случайно" оказались врачи, прошедшие тренинг по оказанию помощи пострадавшим от химического оружия", — информировал дипломат.
Он назвал это "еще одним примером потенциально важной информации, циркулирующей в СМИ", отметив, что в то же время российская сторона до сих пор не получила никаких сведений от британских властей через официальные каналы.
"Сегодня посольство направило в Foreign Office очередную ноту с просьбой подтвердить или опровергнуть вышеупомянутые сообщения СМИ", — добавил пресс-секретарь.

Снос дома Скрипаля

Предстоящий снос дома Сергея Скрипаля, а также паба The Mill и ресторана Zizzi в Солсбери, куда он заходил со своей дочерью Юлией перед отравлением, говорит об уничтожении улик, чтобы помешать транспарентному расследованию инцидента, добавил пресс-секретарь посольства.
"Такие действия лишь подтверждают, что Великобритания встала на путь уничтожения важных и ценных улик", — сказал дипломат, добавив, что подобное уже случилось с кремированными домашними животными Скрипаля и скамейкой в парке, где они с дочерью были обнаружены после инцидента с предполагаемым отравлением.
"С 4 марта британская сторона делает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать нашему доступу к уголовному делу. Великобритания не предоставляет никакой информации о ходе расследования и последовательно блокирует доступ российских представителей к таким уликам, как образцы нервно-паралитического вещества, использованного в Солсбери. Несмотря на то, что в России было заведено уголовное дело в отношении отравления Юлии Скрипаль, наши правоохранительные органы лишены возможности получить необходимые доказательства, поскольку их британские коллеги отказываются с ними сотрудничать", — отметил пресс— секретарь.
Он напомнил, что 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД Борис Джонсон выдвинули крайне серьезные обвинения в адрес России, но с тех прошел уже почти месяц, а эти обвинения так и не получили подтверждения фактами.
"У нас создается впечатление, что британское правительство умышленно пытается уничтожить все возможные улики, засекретить все остающиеся материалы и тем самым исключить возможность независимого и транспарентного расследования. Такой курс может лишь подорвать авторитет страны и нанести еще больший удар по ее имиджу. Мы требуем внятного публичного объяснения этой позиции", — отметил представитель российского посольства.

Переселение Скрипалей из Великобритании

Переселение Сергея и Юлии Скрипаль из Великобритании можно будет рассматривать как похищение граждан РФ, добавил пресс-секретарь диппредставительства.
Так он прокомментировал информацию газеты The Sunday Times о том, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства в одну из четырех стран — США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, чтобы уберечь их от новых покушений на их жизнь, а также о том, что, вероятнее всего, им теперь будет предложена возможность жить в Соединенных Штатах под новыми именами.
"В случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта будет, весьма вероятно, утрачена. В свою очередь, в условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию как похищение двух граждан Российской Федерации или, по крайней мере, как их изоляцию", — пояснил дипломат. "Такое переселение, — добавил он, — стало бы еще одним грубым нарушением международного права".
Пресс-секретарь посольства напомнил, что после отравления Скрипалей Великобритания не выполняет свои обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией, поскольку российской стороне отказывают в консульском доступе к гражданам РФ и не предоставляют никакой поддающейся проверке информации об их пожеланиях в этой связи. Он также назвал "абсурдным и неправдоподобным" объяснение причин отказа в выдаче британской визы двоюродной сестре Юлии Скрипаль — Виктории, намеревавшейся навестить своих родственников в Великобритании.

Инцидент в Солсбери

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Однако заведующий лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
Лондон ранее выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
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