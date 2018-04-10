Япония работает над заключением мирного договора с Россией, заявили в Токио

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине , где в 2014 году произошел госпереворот, вокруг Крыма , который стал российским регионом после референдума, и после инцидента в Британии, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль . Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, в отравлении Скрипаля, ввели санкции и выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

"Прежде всего, говоря о проблеме химического оружия, необходимо сказать, что его применение недопустимо, и тот, кто его применяет, должен понести наказание. Это позиция японского правительства. Япония будет реагировать с учетом расследования, проводимого Великобританией ОЗХО . В отношении России по проблеме Украины и других Япония идет в ногу с мировым сообществом. В то же время Япония проводит различные действия для заключения мирного договора и намерена как следует вести соответствующую подготовку", — сказал министр.

Он заявил также, что в последнее время в мире снижен порог допустимости применения химического оружия. Для этого мировое сообщество должно принять «ощутимые» для применившей химическое оружие стороны меры и создать условия для того, чтобы она заплатила высокую цену за нарушение существующих в мире договоренностей о запрете на химоружие.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.