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Страны Запада объяснили удар по Сирии «применением» Россией химоружия
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Страны Запада объяснили удар по Сирии «применением» Россией химоружия 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Белый дом в обосновании удара США и союзников по Сирии 14 апреля обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в английском Солсбери.
"Россия не только помогла режиму Асада уйти от ответственности за применение химического оружия, но 4 марта 2018 года Россия применила нервно-паралитическое вещество, пытаясь совершить убийство в Великобритании", — сказано в сообщении Белого дома, посвященном детальному объяснению причин принятия решения об ударе.
"Мы не можем позволить тому, чтобы использование химического оружия стало нормой — в Сирии, на улицах Британии или где бы то ни было еще в мире", — говорится в заявлении британского премьера Терезы Мэй.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», указало МО РФ.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.
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