Мэй объяснила, почему только Россия могла отравить Скрипалей 

Она рассказала о мотиве и возможностях
Глава британского правительства Тереза Мэй вновь обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, только Москва обладает сочетанием «мотива и возможностей», чтобы отомстить шпиону.
Соответствующее заявление Мэй сделала в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Копенгагене, передает «Росбалт».
«Нет другого правдоподобного объяснения, кроме того, что к этому была причастна Россия», — подчеркнула премьер-министр.
Ранее стало известно, что власти Великобритании решили снести все объекты, которые успели посетить Скрипали. Речь, в том числе, идет и об доме и баре в городе Солсбери.
В посольстве РФ в Великобритании уже заявили, что это решение говорит только том, что британские власти пытаются уничтожить улики.
Российские дипломаты напомнили, что британцы по этой же причине кремировали домашних животных Скрипалей.
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