Мэй объяснила, почему только Россия могла отравить Скрипалей

Она рассказала о мотиве и возможностях

Глава британского правительства Тереза Мэй вновь обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, только Москва обладает сочетанием «мотива и возможностей», чтобы отомстить шпиону.

«Нет другого правдоподобного объяснения, кроме того, что к этому была причастна Россия», — подчеркнула премьер-министр.

Ранее стало известно, что власти Великобритании решили снести все объекты, которые успели посетить Скрипали. Речь, в том числе, идет и об доме и баре в городе Солсбери.

В посольстве РФ в Великобритании уже заявили, что это решение говорит только том, что британские власти пытаются уничтожить улики.

Российские дипломаты напомнили, что британцы по этой же причине кремировали домашних животных Скрипалей.

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