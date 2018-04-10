Названы даты переговоров по Курилам

Переговоры глав департаментов МИД России и Японии пройдут в Токио в апреле

Японии и Переговоры рабочих групп на уровне глав департаментов МИД России по вопросам совместной деятельности на "северных островах", как в Японии называют четыре острова южных Курил, пройдут в Токио 11 и 24 апреля, сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Согласно решениям, достигнутым на встрече министров иностранных дел (двух стран — ред.) в прошлом месяце по вопросам совместной экономической деятельности на четырех северных островах, и в результате проведенных согласований 11 апреля пройдет заседание рабочей группы на уровне глав департаментов МИД по вопросам о передвижении людей и 24 апреля пройдет заседание о содержании проектов. Это будет второй раунд после состоявшихся в Москве в декабре прошлого года переговоров. Мы хотим ускорить подготовку для визита в Россию премьер-министра (Синдзо Абэ — ред.) в мае этого года", — сказал Коно на пресс-конференции во вторник.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил глава ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы более 50 представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы для того, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.

Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется через развитие экономических связей двух стран содействовать решению проблемы, которую она увязывает с заключением мирного договора. Передачу Японии четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.