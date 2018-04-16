Косачев предостерег США от перехода «красной линии» в Сирии 

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Если американцы перейдут в Сирии «красную линию», позиция России будет ужесточаться, и Вашингтон знает об этом, заявил журналистам в понедельник глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
На заседании комитета обсуждалась в закрытом режиме ситуация в Сирии с участием МИД РФ.
"Есть четкое понимание того, что происходит в Сирии и где те «красные линии», за пересечением которых российская реакция будет ужесточаться", — сказал Косачев. По его словам, США знают об этом.
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